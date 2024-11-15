Депутат Наумов: Путин заслушал инициативы по повышению рождаемости и поддержке бойцов СВО

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий представил президенту РФ Владимиру Путину большой список инициатив. Подробнее рассказал депутат Станислав Наумов в беседе с сайтом « Взгляд ».

По его словам, все предложенные законопроекты схожи с курсом Правительства России.

«Партия подготовила масштабную демографическую инициативу. Также мы высказали предложения по поддержке бойцов СВО», — отметил Наумов.

Он положительно оценил развитие парламентской активности в РФ. В настоящее время внутриполитическая ситуация в стране определяется как многопартийный патриотический консенсус, добавил депутат. Органы законодательной власти несут ответственность за множество важных моментов.