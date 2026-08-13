Депутат муниципального округа Родькина предложила ввести налоговый вычет на сборы детей в школу

Общественный деятель и депутат муниципального округа Тропарево-Никулино Ирина Родькина в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложила возвращать родителям часть средств, потраченных на подготовку детей к школе. По ее мнению, это можно сделать при помощи налогового вычета.

Родькина отметила, что расходы на сборы в школу к 1 сентября могут достигать трети ежемесячного дохода семьи. В августе нужно купить новую форму, обувь, рюкзаки и канцелярию — все это требует значительных финансовых затрат.

«Мне очень близка идея налогового вычета на школьные товары. Август — это месяц, который многие родители ждут с содроганием. Сборы в школу могут достигать, наверное, трети ежемесячного дохода семьи. Налоговый вычет как раз позволил бы вернуть часть этих средств и сделать подготовку к 1 сентября менее болезненной для семьи», — сказала она.