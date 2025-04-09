Сергей Миронов, возглавляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду», выразил намерение пригласить известного хоккеиста Александра Овечкина в партию после завершения его спортивной карьеры. Об этом сообщил « Абзац ».

По мнению депутата, российский спортсмен справится с политической деятельностью, так как является истинным патриотом.

«Конечно, я бы пригласил его в наши ряды, если бы у него было такое желание. Ведь он не просто высочайший профессионал своего дела, но и настоящий патриот, что он не раз доказал делом», — заявил парламентарий.

Миронов также отметил, что установленный Овечкиным рекорд не только прославляет его лично, но и приносит честь России, демонстрируя характерные для русского народа качества, такие как несгибаемая воля и стремление к победе.