Депутат Миронов пояснил, что причина отравлений шаурмой обычно связана не с заведениями общепита, а с поставщиками мяса

В Якутске произошло массовое отравление шаурмой, в результате которого девять человек пострадали. Это не первый подобный случай: ранее заведение уже закрывалось на 90 суток за аналогичное нарушение. По словам депутата Госдумы Сергея Миронова, причиной отравлений обычно становятся не сами заведения общепита, а поставщики мяса. Об этом пишет ИА НСН .

Он отметил, что шаурмечные часто работают с курятиной, которая поступает от поставщиков уже зараженной сальмонеллезом.

Миронов пояснил, что при жарке шаурмы на бобинах при температуре 70 градусов сальмонеллез погибает за 10 минут. Однако при срезании слоев с бобины ножом неизбежно затрагиваются более сырые слои, которые могут быть недостаточно прожарены. Поэтому, если от поставщика поступает зараженный продукт, инфекция может передаться покупателям, независимо от чистоты заведения и наличия медицинских книжек у сотрудников.