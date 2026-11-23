Депутат Милонов выступил против запрета видеоигры GTA VI
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отказаться от идеи запрета видеоигры GTA VI. Об этом он сообщил в беседе с Zvezdanews.
Парламентарий назвал инициативы об ограничении экшена попыткой самопиара и отметил, что механизм подобного запрета сложно представить. Он сравнил сюжеты видеоигр с классической детской игрой в казаки-разбойники и подчеркнул, что вымышленное насилие не переносится в реальную жизнь.
Милонов добавил, что видеоигры в целом не требуют особого контроля. По мнению депутата, проверять проекты необходимо лишь на наличие нарочито идеологического контента, а саму GTA VI следует оставить в покое.