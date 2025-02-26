Депутат Милонов: в России необходимо создать минивэн для семейного пользования

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал совместный доклад Общественной палаты и Росстата, в котором предлагается рассмотреть возможность оказания поддержки многодетным семьям, включая помощь в покупке автомобиля и недвижимости. Об этом сообщил RT .

По словам парламентария, транспортное средство для семьи с детьми давно перестало быть предметом роскоши и превратилось в насущную необходимость.

«Одежда, подгузники, смеси, баночки, лекарства — все нужно перевозить, ничего не оставишь, поэтому я всячески за то, чтобы автомобили стали доступнее для семейных граждан, особенно для многодетных. Тут уж совсем без вариантов: машина нужна», — заявил Милонов.

В этой связи он обратился к российскими производителям с просьбой разработать минивэн специально для больших семей, напомнив, что легковушки подходят парам с одним-двумя детьми.