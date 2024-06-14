Депутат Милонов расценил игру Hamster Kombat как очередное помешательство

Приложение-бот Наmster Kombat, где необходимо кликать на картинку хомяка, уже набрало примерно сто миллионов пользователей. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей расценил игру как очередное помешательство.

По его словам, в интернете это происходит каждое лето. Раньше люди записывали тиктоки, затем ловили покемонов, а сейчас «за хомяками с тапками носятся». Если игра как-то вредит детям, ее лучше запретить, подчеркнул Милонов.

Как добавил «Ридус», критики считают Наmster Kombat финансовой пирамидой нового типа.

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