Депутат Милонов раскритиковал идею о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал идею с распространением семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По мнению депутата, реализация инициативы создаст «чудовищный перекос». Он напомнил, что льготная ипотека изначально была направлена на поддержку семей и компаний, которые строят жилье, и действовала без региональных ограничений.

Как пояснил парламентарий, такие меры способны нанести удар по застройщикам. Вместо этого он предложил разрешить покупать квартиры от двух комнат и больше или активнее работать с компаниями.