Депутат Милонов предложил запретить продажу энергетиков на маркетплейсах и в автоматах
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. В своем письме он предложил оставить только очную форму розничной продажи энергетиков. Об этом сообщил RT.
Согласно инициативе, подростки не смогут приобрести напитки, например, на маркетплейсах и в вендинговых аппаратах.
«В нашей стране взят курс на защиту здоровья подрастающего поколения. Принимаются регулярные меры по ограждению детей и подростков от вредных товаров, увлечений, <…> наносящих вред их гармоничному и здоровому развитию», — заявил парламентарий.
Милонов напомнил о высокой степени опасности данного продукта для здоровья несовершеннолетних. Реализация энергетиков должна осуществляться по образцу продажи алкоголя, подчеркнул депутат.