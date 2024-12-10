Депутат Милонов предложил запретить продажу энергетиков на маркетплейсах и в автоматах

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. В своем письме он предложил оставить только очную форму розничной продажи энергетиков. Об этом сообщил RT .

Согласно инициативе, подростки не смогут приобрести напитки, например, на маркетплейсах и в вендинговых аппаратах.

«В нашей стране взят курс на защиту здоровья подрастающего поколения. Принимаются регулярные меры по ограждению детей и подростков от вредных товаров, увлечений, <…> наносящих вред их гармоничному и здоровому развитию», — заявил парламентарий.

Милонов напомнил о высокой степени опасности данного продукта для здоровья несовершеннолетних. Реализация энергетиков должна осуществляться по образцу продажи алкоголя, подчеркнул депутат.