Депутат Милонов предложил ввести льготные тарифы для многодетных семей в отпуске

В России необходимо предусмотреть новые льготные тарифы для многодетных семей в период отпусков и летнего отдыха. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщил RT.

По его словам, стоимость авиабилетов в разгар сезона довольно высокая, никаких льготных пакетов предложений для путешествий многодетных семей не предусмотрено.

Помимо этого, Милонов предложил внедрить принцип бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста. Подгузники, смеси, дополнительная одежда для таких пассажиров — это жизненная необходимость, добавил депутат.

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