Депутат Милонов предложил перезапустить программу туристического кешбэка

По словам парламентария, благодаря данной инициативе миллионы соотечественников смогли познакомиться с достопримечательностями родного края, открыв для себя уникальные природные ландшафты, памятники архитектуры, курорты и прочие интересные объекты.

Милонов указал на высокую популярность и эффективность программы. В этой связи он призвал рассмотреть вопрос о восстановлении ее функционирования.