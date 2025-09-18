Депутат Милонов предложил перезапустить программу туристического кешбэка

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился с предложением возобновить реализацию программы туристического кэшбека. Документ адресован министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщил RT.
По словам парламентария, благодаря данной инициативе миллионы соотечественников смогли познакомиться с достопримечательностями родного края, открыв для себя уникальные природные ландшафты, памятники архитектуры, курорты и прочие интересные объекты.
Милонов указал на высокую популярность и эффективность программы. В этой связи он призвал рассмотреть вопрос о восстановлении ее функционирования.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте