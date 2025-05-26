Депутат Милонов предложил перевести часть сотрудников на удаленку из-за жары

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RT предложил обеспечить некоторым сотрудникам возможность работать удаленно в условиях жаркой погоды.

«В жару и при других погодных явлениях, которые могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, нужно идти навстречу людям. Нет смысла заставлять, например, человека с больным сердцем находиться в душном офисе», — отметил депутат.

Человек, по словам Милонова, должен приносить пользу, а не сидеть в состоянии пленника.

На этой неделе в Москве ожидается повышение температуры до +30 градусов.