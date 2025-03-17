Депутат Милонов предложил обязать сервисы аренды самокатов проводить тест на знание ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать сервисы аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) включать в свои приложения просмотр обучающих видео и тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД). Об этом написал RT .

Без успешного прохождения теста аренда будет невозможна. Обращение уже направлено начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

Милонов опасается роста аварийности на дорогах из-за несоблюдения правил. По его мнению, многие пользователи не утруждают себя изучением ПДД. Перед арендой СИМ человек должен посмотреть обучающие ролики и пройти случайный тест на знание ПДД. Если тест не пройден — арендовать самокат не получится.

Минтранс России тем временем подготовил поправки к ПДД: парковку СИМ разрешат только в специально обозначенных местах.