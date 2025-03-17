Депутат Милонов предложил обязать сервисы аренды самокатов проводить тест на знание ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать сервисы аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) включать в свои приложения просмотр обучающих видео и тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД). Об этом написал RT.
Без успешного прохождения теста аренда будет невозможна. Обращение уже направлено начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.
Милонов опасается роста аварийности на дорогах из-за несоблюдения правил. По его мнению, многие пользователи не утруждают себя изучением ПДД. Перед арендой СИМ человек должен посмотреть обучающие ролики и пройти случайный тест на знание ПДД. Если тест не пройден — арендовать самокат не получится.
Минтранс России тем временем подготовил поправки к ПДД: парковку СИМ разрешат только в специально обозначенных местах.
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