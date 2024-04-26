Депутат Милонов предложил наносить на пластиковую посуду маркировку о вреде для природы | 360°

26 апреля 2024, 10:45
Депутат Милонов предложил наносить на пластиковую посуду маркировку о вреде для природы
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с предложением ввести новые правила маркировки пластиковой посуды. Об этом сообщил RT.
Политик предлагает обязать производителей одноразовых приборов наносить маркировку о их вреде. Как отметил депутат, с наступлением теплого сезона многие люди во время отдыха на природе используют «горы одноразовой пластиковой посуды», которая не разлагается и превращается в мусор.
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Милонов считает, что с помощью маркировки можно повлиять на граждан и на их более бережное отношение к природе.
Госдума РФ
Экология
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