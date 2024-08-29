Депутат Метелев призвал повышать привлекательность сел для молодежи

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев указал на необходимость повышения привлекательности сел для молодых россиян. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам депутата, интерес у молодежи можно вызвать при соблюдении базовых принципов. Речь идет о получении жилья, доходе, сопоставимом с заработком в городах, и культурной жизни.

Парламентарий призвал не допустить вымирания сел. Важно принимать решения по масштабированию существующих программ, отметил Метелев.