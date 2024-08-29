Депутат Метелев призвал повышать привлекательность сел для молодежи
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев указал на необходимость повышения привлекательности сел для молодых россиян. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам депутата, интерес у молодежи можно вызвать при соблюдении базовых принципов. Речь идет о получении жилья, доходе, сопоставимом с заработком в городах, и культурной жизни.
Парламентарий призвал не допустить вымирания сел. Важно принимать решения по масштабированию существующих программ, отметил Метелев.
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