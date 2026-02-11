Депутат Матвейчев указал на минусы идеи с привязкой SIM-карт к устройствам

Зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев разъяснил достоинства и недостатки предлагаемого закона о привязке SIM-карт к уникальному коду устройства. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Парламентарий отметил ряд преимуществ нововведения. Во-первых, значительно снизится привлекательность преступлений, связанных с похищением мобильных телефонов, ведь операторы смогут дистанционно заблокировать украденное устройство, превратив его фактически в бесполезный предмет. Во-вторых, законопроект позволит отслеживать использование SIM-карт в беспилотниках и устройствах с возможностью детонации, повышая безопасность пользователей.

Однако существуют и потенциальные проблемы, о которых упомянул Матвейчев. Если смартфон выйдет из строя вследствие потери, попадания воды или замены на новый аппарат, владелец столкнется с ограничением возможности поменять SIM-карту на другое устройство.