Депутат Матвейчев назвал действенной мерой повышение штрафов за нелегальную продажу алкоголя

В России предложили повысить размер штрафа за продажу алкогольной продукции. В беседе с радиостанцией Sputnik инициативу прокомментировал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Парламентарий выразил уверенность в действенности соответствующей меры. По его словам, нарушители все равно останутся, однако угроза для них серьезно увеличится.

«Не секрет, что сегодня у нас нелегальные торговцы алкоголем зарабатывают столько, что могут и штрафы платить, и считают, что еще с прибылью останутся. Вот и нужно сделать так, чтобы прибыли никакой у них не было», — заявил депутат.

Матвейчев также призвал наносить превентивные удары. Для этих целей в России существует целая система, которая следит за производством спирта, добавил он.