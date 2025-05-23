Депутат Матвеев предложил запретить продажу невозвратных авиабилетов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить продажу невозвратных авиабилетов, чтобы решить вопрос с доступностью авиаперелетов в России. С такой инициативой он обратился к председателю Правительства России Михаилу Мишустину, сообщило Ura.ru .

По словам парламентария, в сезон отпусков остро встает вопрос доступности авиабилетов, что вызывает многочисленные обращения граждан. Проблема касается не только стоимости, но и наличия мест на востребованных направлениях.

«Решением подобной ситуации <…> был бы запрет невозвратных билетов в принципе, с тем чтобы, имея возможность получить за сданный билет хотя бы небольшую сумму <…>, пассажир его сдавал, и тем самым другие граждане могли воспользоваться возможностью приобрести данный билет», — пояснил Матвеев.

На взгляд депутата, реализация соответствующей идеи будет выгодна и авиаперевозчикам, ведь одно и то же место можно будет продать повторно, увеличив доходы компании в сезон, добавила радиостанция Sputnik.