Депутат Матвеев предложил изменить налогообложение мигрантов в России

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев в интервью радио Sputnik заявил необходимости пересмотра патентной системы налогообложения для мигрантов. Он подчеркнул, что текущая система ведет к использованию серых схем и что мигранты должны платить полноценные налоги и иметь белые зарплаты.

«Условно говоря, мигрант заплатил 10 тысяч в месяц, и неважно, сколько ты зарабатываешь, то есть это такая упрощенка. Должны быть полноценные налоги и белые зарплаты, не должны быть серых схем», — отметил парламентарий.

По его мнению, мигранты, получившие российское гражданство и проработавшие неофициально в стране 15 лет, не должны претендовать на социальную пенсию. Матвеев считает, что пенсии должны выплачиваться только тем, кто работал официально.