Депутат Матвеев: поправки в закон о животных не подразумевают лишь усыпление

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев прокомментировал поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», предполагающие запрет на возвращение бродячих животных на улицы после их отлова, вакцинации и стерилизации. Об этом сообщил News.ru .

По словам парламентария, соответствующие изменения не предполагают обязательное усыпление бездомных собак. Идеальный вариант — поиск хозяина для питомца.

«Поскольку предыдущий формат, когда их стерилизуют и обратно выпускают, показал свою неэффективность, то есть они продолжают нападать, то главный вопрос — это их исключить с улиц. А далее должна вестись работа по их пристрою в руки желающих», — заявил депутат.

Он отметил важную роль волонтерских организаций, зоозащитников и органов власти в этом процессе. Матвеев добавил, что окончательные решения относительно судьбы отловленных животных будут приниматься на уровне регионов.