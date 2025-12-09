Депутат Матвеев назвал желание россиян понравиться Западу тяжелым наследием Петра I

Историк и депутат Государственной думы Михаил Матвеев прокомментировал высказывания известного блогера Артемия Лебедева, охарактеризовавшего стремление россиян завоевать расположение Запада как «системную ошибку». Об этом сообщил « Ридус ».

Парламентарий назвал соответствующее желание граждан тяжелым наследием Петра I. Он напомнил, что первые негативные отзывы о России как о диком и технически отсталом государстве стали появляться еще в эпоху правления Ивана IV Грозного.

«Во время Петра I русская знать прекрасно знала, как относятся к России на Западе. Думаю, что Петр Великий, несмотря на выдающиеся заслуги перед Россией, в глубине души разделял мнение европейцев. Отсюда все его заскоки с бритьем бород, ношением европейского платья и приучением к курению табака», — отметил историк.

По его словам, большинство последующих императоров ощущали внутренний дискомфорт и чувство превосходства западной культуры, стараясь доказать свое равенство участием в разрешении европейских проблем.