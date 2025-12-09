Депутат Матвеев назвал желание россиян понравиться Западу тяжелым наследием Петра I
Историк и депутат Государственной думы Михаил Матвеев прокомментировал высказывания известного блогера Артемия Лебедева, охарактеризовавшего стремление россиян завоевать расположение Запада как «системную ошибку». Об этом сообщил «Ридус».
Парламентарий назвал соответствующее желание граждан тяжелым наследием Петра I. Он напомнил, что первые негативные отзывы о России как о диком и технически отсталом государстве стали появляться еще в эпоху правления Ивана IV Грозного.
«Во время Петра I русская знать прекрасно знала, как относятся к России на Западе. Думаю, что Петр Великий, несмотря на выдающиеся заслуги перед Россией, в глубине души разделял мнение европейцев. Отсюда все его заскоки с бритьем бород, ношением европейского платья и приучением к курению табака», — отметил историк.
По его словам, большинство последующих императоров ощущали внутренний дискомфорт и чувство превосходства западной культуры, стараясь доказать свое равенство участием в разрешении европейских проблем.