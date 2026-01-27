Депутат Марченко высказался против инициативы о легализации онлайн-казино в России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Марченко в беседе с ИА НСН высказался против инициативы Министерства финансов о легализации онлайн-казино в России.

Он подчеркнул, что предыдущий опыт закрытия казино по всей стране в начале 2000-х годов имел целью защиту населения от азартных игр и их негативных последствий. Распространение онлайн-версий казино создаст новые проблемы, угрожая целостности финансового положения граждан, особенно несовершеннолетних.

Легализация онлайн-казино сопряжена с рядом серьезных рисков, таких как появление лудомании и рост долговой нагрузки среди населения. Законодательство, регулирующее игровую индустрию, уже содержит нормы, наказывающие заведения, допускающие игру больных лудоманией, однако электронные площадки окажутся вне зоны контроля, позволяя любому игроку зарегистрироваться и начать игру.

Лучшими способами пополнения бюджета Марченко называет меры, направленные на поддержку промышленного сектора. Повышение производительности труда, модернизация промышленных предприятий и создание благоприятных условий для предпринимателей и малых предприятий помогут вывести российскую экономику на качественно новый уровень, одновременно пополняя государственный бюджет.