Депутат Марченко предложил ввести дополнительный выходной для родителей

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением о предоставлении дополнительного выходного раз в месяц одному из работающих родителей, имеющих детей до 18 лет. Об этом сообщил Life.ru .

По мнению парламентария, такие меры позволят родителям больше времени посвящать воспитанию и развитию своих детей.

Как пояснил Марченко, внедрение такого дня отдыха повысит качество семейного воспитания, укрепит традиционные семейные ценности и создаст условия для более глубокого эмоционального сближения между родственниками.