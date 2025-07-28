Депутат Марченко предложил ввести дополнительный выходной для родителей

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением о предоставлении дополнительного выходного раз в месяц одному из работающих родителей, имеющих детей до 18 лет. Об этом сообщил Life.ru.
По мнению парламентария, такие меры позволят родителям больше времени посвящать воспитанию и развитию своих детей.
Как пояснил Марченко, внедрение такого дня отдыха повысит качество семейного воспитания, укрепит традиционные семейные ценности и создаст условия для более глубокого эмоционального сближения между родственниками.
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