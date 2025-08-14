Депутат Лоцманов предложил пролонгировать уже взятые кредиты аграриями из-за засухи на Кубани

В девяти районах Краснодарского края объявлен режим ЧС из-за засухи. Депутат Госдумы от Кубани Дмитрий Лоцманов в комментарии «ФедералПресс» поделился своим мнением о сложившейся ситуации и возможных решениях:

«К сожалению, засуха охватила весь сельскохозяйственный сезон. В связи с чем в девяти районах Краснодарского края был введен режим ЧС. Катастрофическая ситуация сложилась с пшеницей, сахарной свеклой, подсолнечником и кукурузой. Не надеясь получить хоть какой-то урожай, аграрии начали косить кукурузу на силос», — сказал он.

Депутат отметил, что урожай в этом году не достиг рекордных значений, но все равно является достаточно достойным: всего собрано 9,3 миллиона тонн, среди которых более 7,8 миллиона тонн пшеницы.

Для поддержки аграриев в условиях нехватки оборотных средств Дмитрий Лоцманов предложил: пролонгировать уже взятые кредиты; сделать приоритет в пользу получения новых субсидированных кредитов для пострадавших хозяйств; обеспечить получение страховой премии застрахованными хозяйствами.

Также депутат считает правильным использовать деньги, выплаченные в счет экспортной таможенной пошлины, в качестве помощи хозяйствам, учитывая введение режима ЧС.