Депутат Лисовский заявил, что технология подсчета убытков Минсельхоза имеет серьезные недостатки

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в беседе с ИА НСН прокомментировал заявление Минсельхоза, в котором говорится, что предварительный ущерб от майских заморозков составил более чем 10 миллиардов рублей.

По словам депутата, в технологии подсчета убытков есть серьезные недостатки. Лисовский считает, что майский убыток получился таким заметным из-за десятилетнего прироста урожая.

«Мы за последние 10 лет действительно сильно нарастили производство тех же яблок, плодово-ягодных культур. Соответственно, удар в момент цветения сказался заметно сильнее, чем в былые годы», — сказал он.

Депутат предложил пересмотреть технологию подсчета убытков, добавив, что аграрии, безусловно, нуждаются в поддержке государства.

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