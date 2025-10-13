Депутат Леонов раскритиковал инициативу о запрете продажи газировки детям

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал странной и бессмысленной идею Национального родительского комитета запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По мнению депутата, для улучшения здоровья россиян следует мотивировать их выбирать правильное питание и спорт, а не вводить ограничения.

«Подобный радикализм абсолютно бессмыслен и никак не поспособствует улучшению здоровья населения», — заявил парламентарий.

Леонов подчеркнул, что в борьбе с детским ожирением большую роль играют спортивные площадки и бесплатные секции, а не повсеместные запреты.