Депутат Леонов раскритиковал инициативу о запрете продажи газировки детям
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал странной и бессмысленной идею Национального родительского комитета запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Об этом сообщила «Газета.ru».
По мнению депутата, для улучшения здоровья россиян следует мотивировать их выбирать правильное питание и спорт, а не вводить ограничения.
«Подобный радикализм абсолютно бессмыслен и никак не поспособствует улучшению здоровья населения», — заявил парламентарий.
Леонов подчеркнул, что в борьбе с детским ожирением большую роль играют спортивные площадки и бесплатные секции, а не повсеместные запреты.