Депутат Леонов предложил изменить условия использования жилищного сертификата для белгородцев

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов направил обращение на имя губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он предложил поддержать местных жителей, потерявших жилье из-за обстрелов ВСУ, сообщил RT.
По мнению депутата, гражданам необходимо разрешить приобретать на средства жилищного сертификата дома, площадь которых меньше утраченного помещения, но не более чем на определенный процент.
Парламентарий отметил, что соответствующая идея возникла после многочисленных обращений белгородцев. Меры позволят обеспечить местным жителям реальную помощь.
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