Депутат Леонов напомнил, что при стаже более восьми лет работник получит 100% среднего дохода по больничному листу

Выплату по больничному листу в 2026 году будут определять три ключевых фактора. О них сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью RT .

Во-первых, важен страховой стаж работника. Чем он больше, тем выше процент от среднего заработка, выплачиваемый во время болезни. Так, при стаже более восьми лет работник получит 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а до пяти лет — 60%.

Во-вторых, будет учитываться средний заработок за два предыдущих года. Для расчета суммируются все доходы, с которых уплачивались страховые взносы за два календарных года, предшествующих году болезни, и делятся на 730 дней.

В-третьих, размер больничного зависит от количества дней нетрудоспособности. Выплата начисляется за каждый день, указанный в больничном листе, включая выходные и праздники, если они входят в период болезни.

Леонов также напомнил, что первые три дня болезни оплачивает работодатель, а остальные — Социальный фонд России. При уходе за больным членом семьи Фонд оплачивает пособие с первого дня. Максимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день в 2026 году составит 6827 рублей.