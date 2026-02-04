Депутат Лантратова выступила за учет декретного отпуска при досрочном выходе на пенсию

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова объяснила суть предложения учитывать отпуск по уходу за ребенком в специальный стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщил RT.
Депутат подчеркнула, что сейчас декретный отпуск не входит в льготный стаж для учителей и врачей, что может отодвинуть их выход на досрочную пенсию на несколько лет.
«Воспитание детей не должно лишать человека заслуженных профессиональных льгот», — отметила парламентарий.
Она назвала несправедливыми ситуации, когда учителю отодвигают пенсию на три-шесть лет из-за воспитания детей.
