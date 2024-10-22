Депутат Лантратова: включение арабского в ЕГЭ связано с политическими причинами

Минпросвещения России планирует включить в ЕГЭ арабский язык по выбору учащихся. В беседе с « Ридусом » инициативу прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, внесение предмета в программу государственного экзамена имеет политические, экономические и социокультурные причины.

«В условиях серьезных геополитических потрясений, когда мы совершаем поворот на Восток, востребованность арабского языка растет», — заявила депутат.

Она также отметила, что соответствующие знания — это ключ к развитию диалога со странами Ближнего Востока, который предполагает и экономическое сотрудничество. Так, товарооборот между РФ и ОАЭ вырос почти на 200% за три года, напомнила парламентарий.