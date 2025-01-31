Депутат Лантратова: ветеранам СВО нужно компенсировать часть затрат на связь

Ветеранам боевых действий необходимо компенсировать часть затрат на мобильную связь и интернет. С таким предложением выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова. Она направила свое обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, передает RT .

Парламентарий отметила, что средства связи имеют особую значимость для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции и получения ими медицинских услуг реабилитации.

«Введение компенсации части затрат на оплату услуг телефонной связи и интернета в размере 50% позволит существенно снизить финансовую нагрузку, а также продемонстрировать уважение и признательность за их заслуги перед Родиной», — заявила Лантратова.

Она добавила, что подобные меры укрепят связь ветеранов с семьями, государством и общественными организациями.