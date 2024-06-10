Депутат Лантратова: в РФ необходимо запустить программу «Земский воспитатель»

В России необходимо запустить программу «Земский воспитатель» по аналогии с программой «Земский учитель». С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT.

По ее словам, сейчас в селах и небольших городах особенно остро ощущается дефицит воспитателей. Подобные меры поддержки позволят привлечь этих специалистов в регионы.

Лантратова также отметила, что программа «Земский учитель» показала свою эффективность.