Депутат Лантратова: в РФ необходимо запустить программу «Земский воспитатель»

В России необходимо запустить программу «Земский воспитатель» по аналогии с программой «Земский учитель». С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT.

По ее словам, сейчас в селах и небольших городах особенно остро ощущается дефицит воспитателей. Подобные меры поддержки позволят привлечь этих специалистов в регионы.

Лантратова также отметила, что программа «Земский учитель» показала свою эффективность.

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