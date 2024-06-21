Депутат Лантратова призвала ввести на федеральном уровне выплату студенческого маткапитала

Выплату студенческого маткапитала, которая уже есть в Ивановской области, нужно распространить на всю Россию. Об этом RT рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она написала письмо с соответствующим предложением зампредседателю правительства России Татьяне Голиковой. В нем говорится, что выплату можно вводить для семей, в которых родители студенты и мать моложе 25 лет.

«Представляется, что в текущих условиях данный опыт заслуживает проработки на федеральном уровне, а также имеет потенциал для распространения по всей России», — отметила депутат.

Она добавила, что студенческий маткапитал должен выплачиваться в дополнение к основному.

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