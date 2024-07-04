Депутат Лантратова призвала увеличить площадь необлагаемого налогом участка для многодетных семей

Площадь необлагаемого налогом участка земли стоит увеличивать для многодетных семей на 200 квадратных метров за четвертого и каждого следующего ребенка. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщил RT .

Она написала соответствующее письмо министру финансов России Антону Силуанову. В нем отмечается, что действующие сейчас меры, согласно которым многодетные семьи не платят налог за 600 квадратных метров земли, недостаточны. Поэтому льготу для этой категории россиян надо модернизировать.

«В результате размер освобожденного от уплаты налога земельного участка для семьи с тремя детьми будет составлять 600 квадратных метров, для семьи с четырьмя детьми — 800 квадратных метров, с пятью детьми — одну тысячу квадратных метров и так далее», — отметила депутат.

По ее мнению, расширение льготы даст многодетным семьям, которые живут в селах, возможность сделать уровень жизни более высоким и комфортным.