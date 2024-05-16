Депутат Лантратова предложила увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов | 360°

Общество 16 мая 2024, 10:57 Депутат Лантратова предложила увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов

Читать 360 в

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Она предложила принять меры в связи с участившимися случаями оскорбления учителей, сообщил RT.

По словам парламентария, КоАП необходимо дополнить статьей «Оскорбление педагогического работника». Каждый факт правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, говорится в документе.

Реклама

Лантратова также призвала увеличить размер штрафов за соответствующие проступки. Так, для граждан сумму выплаты следует повысить до 20 тысяч рублей, заявила депутат.