Депутат Лантратова предложила создать единую систему ученических организаций в школах

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение на имя заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Она предложила создать единую систему ученических организаций на базе школ, сообщил RT.
По словам парламентария, такие объединения будут нести ответственность за воспитательную и дисциплинарную работу среди детей.
«Цель данной инициативы — формирование условий для социальной и патриотической активности учащихся», — заявила Лантратова.
Она пояснила, что данная мера поможет школьникам реализовать свои амбиции. Кроме того, они смогут принимать активное участие в поддержании порядка и профилактики деструктивной деятельности.
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