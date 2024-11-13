Депутат Лантратова предложила создать единую систему ученических организаций в школах

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила обращение на имя заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Она предложила создать единую систему ученических организаций на базе школ, сообщил RT .

По словам парламентария, такие объединения будут нести ответственность за воспитательную и дисциплинарную работу среди детей.

«Цель данной инициативы — формирование условий для социальной и патриотической активности учащихся», — заявила Лантратова.

Она пояснила, что данная мера поможет школьникам реализовать свои амбиции. Кроме того, они смогут принимать активное участие в поддержании порядка и профилактики деструктивной деятельности.