Депутат Лантратова предложила отменить для многодетных плату за посещение дошкольных учреждений | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:32 Депутат Лантратова предложила отменить для многодетных плату за посещение дошкольных учреждений

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Многодетным семьям в России нужно дать возможность посещать дошкольные учреждения бесплатно. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, передал RT.

Она направила письмо с соответствующим предложением зампредседателю правительства России Татьяне Голиковой. В нем говорится, что благодаря дошкольным учреждениям родители могут продолжать полноценно работать.

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«При этом на сегодняшний день размер средней родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения составляет порядка 166 рублей в день или 3,6 тысячи рублей в месяц. В расчете на троих детей данная сумма в месяц будет равняться 10,8 тысячи рублей», — говорится в письме.

Лантратова подчеркнула, что существующие меры поддержки недостаточны. Особенно для тех семей, которые попадают в категорию бедных. Поэтому важно полностью отменить для них плату за детские сады и другие подобные учреждения.

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