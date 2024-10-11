Депутат Лантратова предложила обеспечить педагогов бесплатной юридической помощью

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Она предложила расширить меры поддержки российских учителей, сообщил RT .

Депутат указала необходимость ввести право на получение бесплатной юридической помощи для педагогов. Данные работники — одна из самых незащищенных категорий граждан в РФ, отметила парламентарий.

По ее словам, нередко встречаются истории с распространением видеозаписей, на которых учителя сталкиваются с хамским и неподобающим поведением детей.