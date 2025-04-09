Депутат Лантратова поддержала освобождение матерей с детьми от НДФЛ

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обсудила с RT вероятный эффект от освобождения матерей с детьми от налога на доходы физических лиц.

Парламентарий отметила, что эта инициатива станет существенной поддержкой для семей с детьми и позволит им направлять освободившиеся средства на нужды ребенка, его образование или улучшение жилищных условий. По словам Лантратовой, любая дополнительная финансовая помощь семьям в текущей экономической ситуации имеет огромное значение.

«Инициатива полностью соответствует государственной политике, направленной на поддержку семей, материнства и детства. Она поможет молодым мамам чувствовать себя более уверенно, создаст стимулы для рождения детей», — подчеркнула депутат.

Законопроект об освобождении женщин с детьми от налогов был предложен лидерами фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым.