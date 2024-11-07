Депутат Кузнецов не оценил идею о всероссийской лотерее среди новорожденных

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных. Его коллега Дмитрий Кузнецов эту идею не оценил, сообщил « ФедералПресс ».

Инициатива направлена на повышение рождаемости в РФ за счет призов в виде квартир и машин для победителей. По мнению Кузнецова, реализация предложения вряд ли приведет к существенному результату.

«Я считаю, что правильно все-таки давать нормальные пособия и нормальную поддержку строительству ИЖС при рождении детей», — заявил парламентарий.

Он пояснил, что более эффективной мерой станет выдача беспроцентных кредитов на строительство индивидуального жилья. В таком случае многие пары решатся стать родителями, считает депутат.