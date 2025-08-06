Депутат Куриный назвал маловероятным рост цен на лекарства из-за правила «второй лишний»

Опасения по поводу значительного роста цен на медикаменты после введения правила «второй лишний» являются чрезмерными. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на депутата Государственной думы Алексея Куринного.

Он подчеркнул, что большая часть препаратов, производимых в России, — это дженерики, и их максимально возможные цены регулируются на уровне ниже, чем у оригинальных зарубежных лекарств.

«Правильно будет, чтобы регулятор, устанавливая цену на отечественный дженерик, дополнительно учитывал средневзвешенную рыночную стоимость. Это позволит сохранить баланс между доступностью и конкуренцией», — сообщил политик.

Ранее СМИ писали, что с 1 сентября на госзакупках лекарств вступает в силу правило «второй лишний».