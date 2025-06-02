Депутат Куринный заявил, что полный запрет вейпов поможет остановить их распространение

В России все чаще обсуждается возможность полного запрета электронных сигарет, которые стали популярны среди молодежи и взрослых. Депутат Госдумы Алексей Куринный в интервью Life.ru подчеркнул, что запрет вряд ли приведет к большому нелегальному обороту этих устройств. По его словам, это будет зависеть от правоохранительных органов.

«Полный запрет вейпов — это моя инициатива, включая авторство соответствующего законопроекта. Приведет это или не приведет к подпольным продажам, будет зависеть от работы правоохранительных органов», — заявил он.

Куринный также отметил, что в настоящее время отсутствует должный контроль за использованием вейпов, особенно среди молодых людей. Он предложил либо ужесточить контроль, либо полностью запретить их продажу, перепродажу и ввоз, что, по его мнению, эффективно остановит распространение этого явления.

Политик также выразил сомнения, что люди начнут использовать самодельные устройства для курения, если легальные вейпы станут недоступны.