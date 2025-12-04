Депутат Куринный указал на отсутствие предпосылок к возвращению масочного режима в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил « Абзацу », что резкий рост заболеваемости вирусными инфекциями в регионах или появление нового опасного штамма могут стать причинами для возвращения масочного режима и ограничительных мер на всей территории России.

Как пояснил депутат, сейчас предпосылок для таких мер нет. Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 не достигла угрожающих масштабов, написал Life.ru.

«Если [возникает] резкий рост [заболеваний, связанных с вирусами], есть определенное количество нормативов, то подобные меры могут вводиться на территории регионов», — отметил парламентарий.

По его словам, решения о введении ограничений принимаются на основании данных Роспотребнадзора, который ежедневно мониторит ситуацию.