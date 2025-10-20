Депутат Куринный указал на необходимость ускориться со списком запрещенных к приему лекарств для водителей

Депутат Государственной Думы Алексей Куринный в интервью ИА НСН рассказал о причинах задержки в принятии законопроекта, касающегося списка лекарств, запрещенных для водителей. Законодательный акт, разработанный еще в 2021 году, остался на рассмотрении после первого чтения, так как правительство не подготовило соответствующий перечень медикаментов.

Куринный подчеркнул, что лекарство, попадающее в этот список, должно обладать свойствами, которые тормозят нервную систему и замедляют реакцию водителя, что может угрожать безопасности дорожного движения. Он упомянул один случай, рассмотренный Конституционным судом, когда водитель, принявший лекарственное средство, имел все признаки опьянения, но медицинское освидетельствование не выявило признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Необходимость согласования списка обусловлена требованием точного определения факторов, влияющих на вождение, и предотвращения случаев, когда водители, находившиеся под воздействием препаратов, могут стать виновниками аварий.