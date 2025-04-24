Депутат Куринный: продукты, которые негативно сказываются на здоровье, не продаются в школьных столовых

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил ИА НСН , что продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье детей, не допускаются к продаже в школьных столовых согласно нормам СанПиН от 2020 года.

Булочки и сосиски в список запрещенных продуктов не входят, поэтому запрещать их продажу не имеет смысла.

Депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой разъяснить, чем обусловлен выбор продуктов для реализации в школьных буфетах и столовых. По ее словам, родителей тревожат некоторые позиции меню, например, булочки, сосиски в тесте и лимонады.

Куринный подчеркнул, что в школах уже ограничена продажа многих вредных продуктов, таких как чипсы, сухарики и фастфуд.