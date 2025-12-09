Депутат Куринный предложил перевести сотрудников на удаленку из-за вспышки гриппа

Депутат Государственной думы Алексей Куринный предложил рассмотреть возможность временного перехода на удаленную работу в регионах, где фиксируется эпидемический подъем гриппа. Об этом сообщил Life.ru .

По словам парламентария, такой шаг может помочь снизить риски заражения и распространения вируса, написала «Москва 24».

«Когда речь идет о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, и работодатель идет на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удаленку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться», — отметил Куринный.

При этом он напомнил, что не все компании готовы поддержать такую инициативу. Кроме того, не во всех регионах сейчас наблюдается эпидемический подъем, добавил депутат.