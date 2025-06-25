Депутат Куринный предложил пересмотреть ранее выдвинутые условия целевого набора в медицинские вузы

В Госдуме обсудили изменения в законопроект о компенсации затрат на обучение студентов медицинских и фармацевтических вузов. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что некоторые положения требуют дополнительного рассмотрения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Куринный заявил, что поддерживает ужесточение условий целевого набора, но считает, что запрет на промежуточную или очередную аккредитацию студентов-медиков нуждается в более детальном обсуждении.

По мнению депутата, лишать студентов права работать по профессии — это сомнительная мера. Изменения в законопроекте не предусматривают распределение студентов по медицинским учреждениям, что может привести к кадровой утечке.

Вместо этого Куринный предлагает более эффективные меры: повышение зарплат специалистов, решение жилищных вопросов и разработка специальных программ, которые не будут зависеть от финансового состояния региона.

Ранее Минздрав России предложил корректировки в законопроект о компенсации затрат на обучение студентов-медиков. Согласно нововведениям, выпускники соответствующих вузов и колледжей получат допуск к профессиональной деятельности только после трехлетней отработки в государственных медучреждениях.