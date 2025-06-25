Депутат Куринный предложил пересмотреть ранее выдвинутые условия целевого набора в медицинские вузы
В Госдуме обсудили изменения в законопроект о компенсации затрат на обучение студентов медицинских и фармацевтических вузов. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что некоторые положения требуют дополнительного рассмотрения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Куринный заявил, что поддерживает ужесточение условий целевого набора, но считает, что запрет на промежуточную или очередную аккредитацию студентов-медиков нуждается в более детальном обсуждении.
По мнению депутата, лишать студентов права работать по профессии — это сомнительная мера. Изменения в законопроекте не предусматривают распределение студентов по медицинским учреждениям, что может привести к кадровой утечке.
Вместо этого Куринный предлагает более эффективные меры: повышение зарплат специалистов, решение жилищных вопросов и разработка специальных программ, которые не будут зависеть от финансового состояния региона.
Ранее Минздрав России предложил корректировки в законопроект о компенсации затрат на обучение студентов-медиков. Согласно нововведениям, выпускники соответствующих вузов и колледжей получат допуск к профессиональной деятельности только после трехлетней отработки в государственных медучреждениях.