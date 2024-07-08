Депутат Куринный поддержал инициативу штрафовать родителей за курение их детей
Инициатива, предполагающая введение штрафов для родителей, если их дети курят, очень верная. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По его словам, в первую очередь, нужно обратить внимание на ситуации, когда дети курят прямо в школе.
«Я поддерживаю введение штрафов при курении несовершеннолетних в образовательных учреждениях (школах). Любого курения, в том числе электронных сигарет», — отметил депутат.
Он добавил, что не должно быть разницы между электронными и обычными сигаретами. Штрафы нужно вводить вне зависимости от типа курения.