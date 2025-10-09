Депутат Куринный не поддержал введение штрафов для студентов - медиков за отказ отрабатывать по специальности

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с ИА НСН выразил несогласие с предлагаемым законопроектом, устанавливающим штрафы для выпускников медицинских вузов, которые отказываются от обязательной трехлетней стажировки под руководством опытных врачей. Закон предполагает необходимость выплаты компенсации за обучение и наложение штрафа в двойном размере от потраченной государством суммы.

Куринный охарактеризовал меры как чрезмерно жесткие, приводящие к потенциальному оттоку молодых специалистов из медицины. По его мнению, существующие механизмы ответственности достаточны и введение дополнительного наказания создаст барьер для выбора профессии врачами. Депутат уточнил, что пока такая система действует частично и охватывает лишь студентов младших курсов, что подтверждает преждевременность введения более суровых санкций.

Минздрав мотивирует нововведение необходимостью обеспечить молодым врачам плавный переход в профессию и предотвратить профессиональное выгорание. Однако позиция Куринного остается неизменной: разумнее ограничиваться возмещением затраченных государством средств, отказавшись от удвоенного штрафа.