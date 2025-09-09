Депутат Крупник призвал ввести штрафы за неуважение к врачам скорой помощи

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил ввести наказание за неуважение и потребительское отношение к врачам скорой помощи. Соответствующее обращение было направлено главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщила « Парламентская газета ».

Как пояснил парламентарий, некоторые пациенты злоупотребляют правом вызова скорой помощи, выбирают состав бригады и вмешиваются в работу профессионалов.

«Пока такой пациент „выбирает“ подходящую лично ему бригаду „неотложки“ и подходящего врача, без внимания остаются другие люди, которым по-настоящему требуется медицинская помощь», — напомнил Крупник.

По его словам, необходимо изучить целесообразность наложения штрафных санкций за необоснованное использование медицинских услуг, добавила радиостанция Sputnik.